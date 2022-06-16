В Украине появилась крипта, обеспеченная военными облигациями

15:24 16 июня Киев, Украина

Новый криптотокен UACB, обеспеченный военными облигациями правительства.

Об этом сообщила пресс-служба ICU.



Токен позволит инвесторам вложить криптовалюту в UACB, что благодаря обеспечению военными облигациями имеет государственную гарантию возврата средств.



Первый объем выпуска криптобондов организаторы сделали небольшим, чтобы протестировать интерес со стороны новой категории инвесторов в госдолг и раскрытие потенциала закона о виртуальных активах.



Расчеты по UACB производятся в стейблкойне Tether (USDT) – криптовалюте, привязанной к курсу доллара. После выплаты правительства по облигациям, UACB можно обменять обратно на инвестируемые USDT. Обратный выкуп UACB намечен на ноябрь 2022 года.



"С помощью UACB победу Украины можно поддержать криптовалютой и гарантированно вернуть свои деньги. Поскольку все расчеты проходят в привязанном к доллару USDT, UACB также позволяет избежать валютных рисков в условиях неопределенности по валютному курсу", – пояснила заместитель директора ICU Евгения Грищенко.