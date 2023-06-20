В Украине повысятся цены и подешевеет доллар - прогноз

Участники международных рынков и бирж прогнозируют падение доллара. В отношении к гривне, цена валюты может снизиться до 28 гривен. В Украине специалисты прогнозируют повышение цен на хлеб, кондитерские изделия и другие продукты.

Резкого снижения стоимости доллара не будет — однако тенденция к ревальвации будет четкой. Поддержать гривну может покупка иностранными инвесторами ОВГЗ и высокие цены на товары украинского экспорта. Если же Украина проведет успешные переговоры с МВФ, то за несколько месяцев доллар может вернуться в диапазон 26-27 гривен. Однако такого не было уже с марта 2020 года.

Напомним, что отечественные специалисты предупредили украинцев о грядущем повышении цен на хлеб. Ожидается, что в среднем цены на хлеб вырастут примерно на 10-15%. В отношении кондитерских изделий повышение стоимости ожидается на уровне 20-25%.