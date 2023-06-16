В Украине повысят тарифы на электроэнергию для населения

06:46 31 мая Киев, Украина

Кабинет Министров Украины принял решение о повышении с 1 июня тарифов на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, повышение тарифов повлекло за собой разрушение и повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских авиаударов.
"Если бы мы не приняли это решение, то следующей зимой мы были бы без света. Это решение даст нам возможность обеспечить стабильность работы энергосистемы. К сожалению, мы до сих пор имеем упущенные существенные мощности в генерации. Мы выходим из сценария настоящего к следующему отопительному сезону", – сказал министр.
Галущенко также отметил, что в течение следующего осенне-зимнего периода россия может снова обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.
 
24 марта глава правительства сообщил, что Кабинет Министров Украины принял решение не повышать тарифы на электроэнергию до конца отопительного сезона 2022-2023.

Также сообщалось, что по окончании отопительного сезона Кабмин планирует повысить тарифы на электроэнергию, но уязвимые слои населения "не пострадают от такого решения и смогут воспользоваться монетизированной субсидией", отмечали в правительстве.