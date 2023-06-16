В Украине повысят тарифы на электроэнергию для населения

06:46 31 мая Киев, Украина

Кабинет Министров Украины принял решение о повышении с 1 июня тарифов на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч.



Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко.



По его словам, повышение тарифов повлекло за собой разрушение и повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских авиаударов.

"Если бы мы не приняли это решение, то следующей зимой мы были бы без света. Это решение даст нам возможность обеспечить стабильность работы энергосистемы. К сожалению, мы до сих пор имеем упущенные существенные мощности в генерации. Мы выходим из сценария настоящего к следующему отопительному сезону", – сказал министр.

Галущенко также отметил, что в течение следующего осенне-зимнего периода россия может снова обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.