В Украине повысили минимальную заработную плату

15:33 25 Август Киев, Украина

Поданный президентом законопроект о повышении минимальной зарплаты, принят Верховной Радой, решение поддержали 295 нардепов, так, с 1 сентября 2020 года сумма минималки составит 5 000 гривен.



Законопроектом предусмотрено повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября в размере 5 тыс. гривен в месяц (рост на 5,86 процента). Также предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки и установление его в размере 2225 гривен (повышение составит 5,86 процента).



Как отмечается в пояснительной записке, вместе с поднятием минимальной зарплаты предусмотрено увеличение плановых налоговых поступлений на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц - на 461,3 млн грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн гривен.