В Украине подорожало сливочное масло

18:39 06 мая Киев, Украина

Как измнилась цена в больших супермаркетов в результате подорожание сливочного масла.

Сливочное масло в Украине стремительно дорожает. В мае цены на продукт от разных производителей в крупных супермаркетах страны выросли в среднем на 5 грн за пачку.



В апреле средняя стоимость масла Селянське 72,5% жирности составляла 59,43 грн, а масла Яготинське 73% - 59,57 грн.



Так, стоимость сливочного масла торговой марки Яготинське 73% взлетела за месяц с 59,57 грн до 64,40 грн.



Сливочное масло торговой марки Селянське 72,5%, по сравнению с апрелем, осталось стабильным в цене в супермаркетах Metro. Там за 200-граммовую пачку просят 59,20 грн. В Varus масло стоит 57,10 грн, а в Megamarket масло стоит на 3 гривны дороже - 62,00 грн за пачку.



Сырье, из которого изготавливают масло, дорожает. Так, в апреле цены на молоко торговой марки Яготинське 2,6% (900 мл) подорожало с 33,61 грн до 36,05 грн.



Средние закупочные цены за последние три недели на сырье для молокоперерабатывающих предприятий выросли на 15-20%. Впервые с начала войны сейчас возобновляется внешняя торговля молочными продуктами. Так, общий экспорт украинских молочных продуктов за апрель составил 5 630 тонн, что всего на 21% меньше, чем в апреле 2021 года.