В Украине подорожали цветы: дополнительные пошлины

В Украине в значительной мере подорожали розы. Покупатели заметили, что во многих цветочных точках стоимость одного из самых популярных цветов варьируется от 60 до 80 гривен за штуку. При этом эксперты утверждают, что снижения цен на флористику не предвидится.

Напряженная ситуация на цветочном рынке возникла, в первую очередь, из-за повышения пошлины на ввоз цветка. Не последнюю роль сыграли и пандемические ограничения, по которым самые популярные поставщики роз сократили производство.

Впервые цветок подорожала в начале 2021 года. Тогда главный поставщик роз, Голландия, добавил к оптовой цены своего товара 20% наценки. Причем поводом для подорожания стала не только ограниченное количество цветов, но и цена доставки, которая значительно усложнилась в период карантина.

Отечественные флористы устойчиво пережили первый удар по своему бизнесу. Но на этом не кончилось. Уже в мае Межведомственная комиссия по международной торговле, защищая отечественных производителей, приняла решение повысить пошлины на ввоз роз до 56%.

Цена на цветок сразу же возросла, достигнув невиданных ранее высот. Цветоводы сравнивают актуальные оптовые цены с прошлогодними, и жалуются на власть. Ведь летом 2020 розы из Кении, Эквадора или Колумбии можно было приобрести за 9-20 грн, соответственно розничная цена устанавливалась на уровне 20-40 грн. Теперь же поставщики предлагают те же цветы за 30-50 грн, а флористам удается заработать на них всего около 20%. Ведь клиенты просто не будут покупать розы дороже.

Цены на отечественные цветы также тянутся вверх. Иногда поставщики просят даже по 30 грн за цветок. Что уж говорить о розничной цене. Поэтому любители цветов все чаще покупают вместо привычных 9-11 роз маленькие букеты на 3 цветка.