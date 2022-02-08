В Украине подорожал «борщевой набор» - Тарас Качка

Заместитель министра экономики Украины рассказал о росте цен в стране. Изначально речь шла о так называемом «борщевом наборе», продукты для которого в Украине стремительно выросли в цене.

По словам Тараса Качки, цены на продукты питания подтягиваются до мирового уровня. Пока стоимость овощей, мяса и других продуктов не сравнятся со среднестатистическими ценами в других странах мира, ценники в Украине будут расти. Только после этого процесс подорожания начнет замедляться.

Ожидается, что продовольственная корзина в Украине будет только дорожать. Что касается «борщевого набора», то он за последние месяцы значительно вырос в цене. Особенно сильно подорожали пять составляющих. Это свекла, который прибавил в цене 62,8 процента, за один килограмм овоща в среднем просят 8,8 грн.

На 41,38 процента подорожала капуста, до 7,38 грн за килограмм. Ценники на морковь выросли на 5,1 процента, до 8,2 грн за килограмм. Также значительно подорожали мясо и сметана, без которой трудно представить вкусный красный борщ.

Эксперты назвали три основные причины роста цен в Украине. Первая - мировое подорожание продуктов, вторая - сезонный фактор - речь идет о ранние овощи, корнеплоды и ягоды. Третья - снижение объема предложения ряда товаров, прежде всего, это мясо и морская рыба. Цены на лук в Украине выросли впервые с лета 2020 года. В конце предыдущей недели цены на лук репчатый в Украине редко превышали 4,50 грн / кг. Сейчас же цена на качественную продукцию варьируется от 4 грн до 5 грн / кг, а лук репчатый проблемной качества продается от 3,00 грн / кг.