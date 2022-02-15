В Украине поднимут выплаты детям-инвалидам

Дети с инвалидностью начнут получать больший объем социальной помощи. Такой законопроект приняли народные депутаты. Согласно закону № 3573 те инвалиды, которые получили травмы от взрывоопасных предметов смогут рассчитывать на весомое прибавление к выплатам.

Так, 305 нардепов проголосовали за документ без обсуждения. Проектом акта предусматривается установить, что размер государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, увеличивается на 50%.

Согласно пояснительной записке, реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Покрытие расходов на выплату государственной социальной помощи будет осуществляться за счет средств Государственного бюджета Украины в пределах бюджетной программы Минсоцполитики "Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения".

По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно.