В Украине поднимут прожиточный минимум на 71 гривну

Государственный бюджет 2021 года никак не подписывали из-за ряда форс-мажорных ситуаций в Верховной Раде. Теперь, после долгих политических дебатов, закон «О Государственном бюджете Украины на 2021» принят. Решение было вынесено от 5 ноября текущего года.

Новый проект закона предусматривает повышение уровня прожиточного минимума для украинцев. Отметим, что "за" закон проголосовало 275 народных депутатов парламента. На текущий момент уровень прожиточного минимума в стране составляет 2118 гривен, тогда как уже с 1 января 2021 сумма повысится на 71 гривну и составит 2189 гривен.

Также по новым положениям законопроекта в 2021 году на выплату пенсий в Пенсионный фонд Украины будет направлено 203,8 миллиарда гривен.

Напомним, что в Министерстве социальной политики считают, что в Украине средняя зарплата должна быть 12 000 гривен, а пенсия должна составлять 40 процентов от указанной суммы. При этом в настоящее время уровень окладов пришел к более или менее нормальному показателю.