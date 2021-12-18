В Украине поднимется цена на обувь и одежду - причины

Украина переживает экономический кризис и повышение инфляции, в стране дорожают продукты питания, топливо и тарифы на ЖКХ. Однако это не все «новости» 2021 года. Эксперты отмечают, что в конце весны 2021 можно ожидать и подорожание одежды и обуви. В среднем цена вырастет на 10-15%.

Среди факторов, которые могут привести к этому, эксперты называют возросшие затраты на транспортировку иностранной продукции в Украину. Кроме того, у ритейла и внутренних игроков растут издержки на оплату труда.

Также ценовое влияние способны оказать сезонный спрос и увеличение стоимости сырья – материалов, производимых из нефтепродуктов и хлопкового волокна. Сырьевой аспект, впрочем, по оценкам части экспертов, как не играл, так и не будет играть главенствующей роли в ценообразовании одежды и обуви для конечных покупателей. Решающим фактором, считают они, здесь давно выступает баланс спроса и предложения, а также давление "серого" импорта, попадающего в Украину по почте, и год от года продолжающего вытеснять отечественных производителей.

По словам президента-председателя правления "Укрлегпрома" Татьяны Изовит, в прошлом году логистические расходы участников рынка действительно увеличились "в разы".

Подтверждает Изовит и повышение цен на сырье, в частности, на хлопок. Она добавляет, что производство, а также потребление хлопка и в особенности синтетики в прошлом году снизилось.

Отметим, что цены биржевых фьючерсов хлопка на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) практически беспрерывно росли с апреля предыдущего года после серьезного падения до 49 центов за фунт (1 фунт – 0,453 кг) против показателей марта 2020 в 62 цента. Пиковых значений стоимость хлопка достигла уже в этом феврале, составив 93 центов, а затем обрушившись до 79-80 центов к нынешнему времени.