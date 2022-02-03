В Украине подделывают банкноты - НБУ

В Украине вырос процент поддельных банкнот – по данным за 2020 год. Национальный банк Украины рассказал, что самыми частыми банкнотами, которые подлежат подделке являются 500 и 200 гривен старого образца.

"Как показывает мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине, по итогам прошлого года на 1000000 штук настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 штук поддельных банкнот (по итогам 2019 - около 3 штук)", - рассказали в Нацбанке.

Относительное увеличение уровня подделки банкнот гривны в 2020 году в НБУ объясняют ростом активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении, что произошло в связи с распространением COVID-19.

"Чаще всего в 2020 году подделывали банкноты старого образца - номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество составляло около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот ", - сообщили в НБУ.

В Нацбанке объяснили это тем, что банкноты национальной валюты нового поколения номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 - 2020 годах, имеют усиленную систему защиты.