В Украине планируют ввести соцпакеты с накопительными пенсиями

Глава Кабмина Денис Шмыгаль анонсировал введение соцпакетов с накопительными пенсиями и рассказал о проделанной работе в направлении развития пенсионных накоплений.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании специализированной рабочей группы.
Рабочая группа должна разработать на базе действующего законодательства решение правительства о введении социальных пакетов с накопительными пенсиями.
Рабочая группа должна разработать на базе действующего законодательства решение правительства о введении социальных пакетов с накопительными пенсиями.
Премьер добавил, что опыт введения социальных пакетов с накопительной пенсии будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе.
Также Шмыгаль рассказал об экономическом эффекте от накопительной пенсии к 2030 году.
Глава правительства рассказал о проделанной работе в направлении развития пенсионных накоплений.
В частности, введение обязательных пенсионных накоплений предусмотрено в трехлетней Бюджетной декларации, которую недавно приняла Верховная Рада.
Также правительство подало на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает осуществление финансирования досрочных пенсий для людей, работающих во вредных и тяжелых условиях, с использованием механизма пенсионных накоплений.
Как отметил Шмыгаль, среди следующих шагов Дорожной карты развития системы пенсионных накоплений должна стать разработка единого социального реестра, который существенно увеличит возможности социальной поддержки украинцев.
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