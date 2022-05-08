В Украине планируют ввести соцпакеты с накопительными пенсиями

08:41 04 августа Киев, Украина

Глава Кабмина Денис Шмыгаль анонсировал введение соцпакетов с накопительными пенсиями и рассказал о проделанной работе в направлении развития пенсионных накоплений.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании специализированной рабочей группы.



Рабочая группа должна разработать на базе действующего законодательства решение правительства о введении социальных пакетов с накопительными пенсиями.

"В Украине с 2023 года начнут вводить соцпакеты с накопительными пенсиями для бюджетников, фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать. Это без изменения законодательства. Но, конечно, наша цель - внедрение соответствующих законов и полноценное внедрение накопительной пенсии в Украине в целом", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что опыт введения социальных пакетов с накопительной пенсии будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к накопительной системе.

Также Шмыгаль рассказал об экономическом эффекте от накопительной пенсии к 2030 году.

«Накопительная система образуется как дополнительная к имеющейся солидарной. Гарантирование вкладов должно быть стопроцентным для государственного пенсионного накопительного фонда. За вторым уровнем должен заработать третий уровень, на котором добровольное пенсионное страхование осуществляется с привлечением негосударственных фондов. Экономический эффект от внедрения накопительной пенсии, по оценкам НКЦБФР, - 477 млрд грн до 2030 года», - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства рассказал о проделанной работе в направлении развития пенсионных накоплений.



В частности, введение обязательных пенсионных накоплений предусмотрено в трехлетней Бюджетной декларации, которую недавно приняла Верховная Рада.



Также правительство подало на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает осуществление финансирования досрочных пенсий для людей, работающих во вредных и тяжелых условиях, с использованием механизма пенсионных накоплений.



Как отметил Шмыгаль, среди следующих шагов Дорожной карты развития системы пенсионных накоплений должна стать разработка единого социального реестра, который существенно увеличит возможности социальной поддержки украинцев.