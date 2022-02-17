В Украине планируют создать фондовый рынок

13:20 25 Сентябрь Киев, Украина

Пресс-служба Кабинета министров заявила о планах Дениса Шмыгаля по созданию фондового рынка в Украине. Премьер-министр начал консультации о создании еще на встрече с Американской торговой палатой (ACC).

Шмыгаль отметил, что уже начались консультации со специалистами о создании фондового рынка в Украине и выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу.

"Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка", – сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также поблагодарил все компании, которые продолжают работать и инвестировать в Украину.

Сейчас в Украине существует Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая является государственным учреждением, осуществляющим надзор за участниками украинского рынков капитала, обеспечивает конкурентоспособность и развитие рынков капитала, а также защиту интересов инвесторов, предотвращает злоупотребления и правонарушения.

В конце июня Верховная Рада приняла закон №2284 о деривативах и финансовых рынках. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев назвал документ "финансовым безвизом", благодаря которому можно создать украинский рынок капитала по европейскому образцу.