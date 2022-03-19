В Украине планируют потратить 100 млн грн на инфраструктуру

Правительственный портал опубликовал информацию о готовящихся в Украине инфраструктурных проектах. Масштабные планы власти хотят реализовать по случаю празднования 30-й годовщины Независимости Украины. В целом на реализацию всех задумок необходимо около 100 млн гривен.

Среди инициатив — проект строительства скоростной железной дороги по европейским стандартам из Киева через Львов до польско-украинской границы — «Киев — Львов — Скнилов».

Отмечается, что также намерены обновить шесть региональных аэропортов, достроить новый лечебно-диагностический комплекс «Охматдета».

Реализовывать проекты будут за счет государственного, местных бюджетов, частных инвестиций и грантов, а также донорской помощи.