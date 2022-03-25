В Украине пересчитают пенсии и будут платить на 100 грн больше - Минсоцполитики

В интервью для СМИ министр соцполитики Украины рассказала об индексации пенсий в стране, которая произойдет с 01 июля. По подсчетам специалистов более 1 миллиона пенсионеров получат перерасчет. Однако Марина Лазебная заметила, что повышение будет небольшим – всего 100 гривен.
По ее словам, добавку к пенсии получит та категория людей, которая не попала в индексацию ранее. А поскольку цены растут вместе с коммунальными тарифами, то в Минсоцполитики не могли не отреагировать и не индексировать пенсии.
По ее словам, под повышение в целом попадет 10,5 млн пенсионеров.
А вот следующая индексация запланирована на 2022 год.
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