В Украине пересчитают пенсии и будут платить на 100 грн больше - Минсоцполитики

В интервью для СМИ министр соцполитики Украины рассказала об индексации пенсий в стране, которая произойдет с 01 июля. По подсчетам специалистов более 1 миллиона пенсионеров получат перерасчет. Однако Марина Лазебная заметила, что повышение будет небольшим – всего 100 гривен.

По ее словам, добавку к пенсии получит та категория людей, которая не попала в индексацию ранее. А поскольку цены растут вместе с коммунальными тарифами, то в Минсоцполитики не могли не отреагировать и не индексировать пенсии.

"Мы с 1 июля для более чем миллиона человек будем индексировать по 100 гривен. Это та категория людей, которая не попала в индексацию. В 2017 году было так принято пенсионное законодательство, и некоторые категории людей изъяты из индексации. Индексация стала выборочной. И поэтому мы не могли оставить. Потому что цены растут, жилищно-коммунальные тарифы растут... Как не индексировать пенсии? Пенсия - это тоже доход. Она должна не обесцениваться ",- сказала Лазебная.

По ее словам, под повышение в целом попадет 10,5 млн пенсионеров.

А вот следующая индексация запланирована на 2022 год.