В Украине падает цена на малину - подробности

Фруктово-овощные закупки в Украине в этом году не радуют потребителей и продавцов. Небольшие урожаи, высокие цены – не способствуют предложению и спросу. Сезон малины в этом году подходит в свою завершающую стадию. Количество ягод на рынке увеличивается, а значит – стоимость ползет вниз.

Текущая неделя порадовал любителей малины падением цен. Это связано со значительным увеличением предложения ягоды на рынке.

Оптовые партии сейчас поступают в продажу по цене 60 - 120 гривен за килограмм. Это в среднем на целых 48% ниже, чем в конце прошлой недели.

Сейчас уже все хозяйства южных областей начали сбор урожая этой ягоды. Кроме того, способствует урожая теплая солнечная погода. Производители уверены, что со временем цены на малину продолжат снижаться.