В Украине ожидаются финансовые перемены

12:58 22 Сентябрь Киев, Украина

2021 год обозначится изменениями в финансовой сфере. Так, украинцев ожидает повышение зарплат и пенсий, а также увеличение выплат, налогов и штрафов.

В проекте бюджета на 2021 год, в два этапа повысится минималка: с 1 января до 6 тысяч, с 1 июля - до 6,5 тысяч. Что непосредственно отразится на зарплатах всех бюджетников.

Будут отраслевые нововведения - для учителей, врачей, военных. Так, для педагогов министр финансов Сергей Марченко, презентуя бюджет, уже анонсировал прибавку в 30%. Размер доплат медикам он не назвал, но заверил, что о них тоже не забудут. На зарплаты пустят часть дополнительного финансирования, предусмотренного для здравоохранения, — пообещал он. Военным на зарплаты пойдет львиная доля бюджетной прибавки для оборонки (131 млрд гривен).

Впрочем, как говорит заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин, бюджет отраслевые зарплаты не регулирует. И чтобы новая система оплаты труда для тех же учителей заработала, потребуется еще постановление Кабмина.

Заместитель главы профсоюза педагогических и научных работников Сергей Романюк вообще не понимает, почему зарплаты педагогов анонсируются отдельно.

"У всех бюджетников в следующем году на треть вырастут зарплаты, так как сейчас минималка 5 тысяч, а будет 6,5 тысяч. Об учителях, вероятно, сказали отдельно, потому что тема на слуху", — говорит он.

Напомним: учителя добиваются, чтобы им платили по закону об образовании и постановлению Гройсмана — не меньше трех минималок. Но Минобразования готовит свою зарплатную схему, и педагогам она кардинально не нравится.

Впрочем, ключевое - это финансирование. Если его не будет, никакие постановления не помогут. "Бюджетный кодекс четко говорит, что в случае отсутствия средств даже действующие подзаконные акты ставятся на стоп", — добавил Романюк.