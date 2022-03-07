В Украине ожидается повышение пенсий в 2021 году

Владимир Зеленский завил о том, что в 2021 году правительство планирует повышение пенсий в несколько этапов. Также эту информацию для населения подготовило и Министерство социальной политики.

На сегодняшний день в Украине насчитывается около 11,3 млн пенсионеров. В Минсоцполитики подтверждают, что в следующем году пенсия повысится у 10ти миллионов пенсионеров. Наиболее пенсии вырастут у тех, кто имеет максимальный страховой стаж. У пенсионеров 65+ он составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. У пенсионеров 75+ он меньше: 20 и 25 лет соответственно.

Деньги на пенсионные выплаты будут поступать с зарплатных отчислений 13 миллионов украинцев, которые работают, а также – с госбюджета.

В Минсоцполитики обещают, что повышение произойдет в 5 этапов. Первый – в январе 2021 года с ростом минимальной зарплаты. Это повышение коснется пенсионеров возрастом 65 лет, которые получают минимальные выплаты. Размер минимальной пенсии вырастет с 2100 до 2400 грн.

Следующий этап произойдет в марте, и он будет касаться большинства пенсионеров. Государство проиндексирует выплаты соответственно к росту зарплаты и инфляции. Процент повышения будет рассчитан в феврале 2021 года.

Далее в апреле автоматически пересчитают выплаты для пенсионеров, которые работают. Больше всего изменений произойдет в июле:

вырастет пенсия для 65ти летних с 2400 грн до 2600 грн;

начнется программа Зеленского по повышению пенсий для пенсионеров 75+;

минимальные пенсии для 75ти летних будут 2500 грн;

изменения не коснутся только тех пенсионеров, которые сейчас получают пенсию, превышающую размеры средней зарплаты (9837,35 грн).

Также в июле начнут выплачивать дополнительные 500 грн пенсионерам, которые достигли 80ти летнего возраста и имеют полный страховой стаж. Их минимальная пенсия достигнет 2600 грн.

Пятый этап повышения ожидается в декабре 2021 года. Основной размер минимальной пенсии вырастет с 1854 грн до 1934 грн. И снова будет перерасчет всех надбавок.