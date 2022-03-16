В Украине ожидается повышение цен на сигареты

Украинские эксперты отмечают, что на украинском рынке табачных изделий ожидается повышение цены на акциз. Это в свою очередь приведет к увеличению стоимости сигарет – как низкого, так и премиум качества.

Например, если вы курите относительно дорогие сигареты и пачки хватает вам на два дня, в декабре 2021-го вам придется в месяц платить на 180 грн больше, чем сейчас. Итак, согласно учетом повышения акциза на 20% и тенденции текущего года, в 2021-м сигареты будут стоить:

пачка украинских сигарет - 49,4 грн;

пачка сигарет медиум-класса - 57,8 грн;

пачка сигарет премиум-класса - 66,8 грн.

Сейчас, по данным статистики, сигареты с фильтром местного производства стоят в среднем 41,5 грн, медиум-класс - 48,9 грн, а премиум - 54,7 грн за пачку. Главный противник такого подорожания - табачные производители. Их аргумент: чем выше цены, тем больше тень. И хотя объем теневого оборота должны сокращать правоохранительные и надзорные структуры, соблазн не платить акцизы после их повышения действительно растет. И единственный выход в этой ситуации - усиливать контроль.

Доля теневого рынка растет, но небольшими темпами. Согласно данным Kantar, за весь прошлый год доля нелегального оборота табачных изделий в Украине составила 6,6%, или 3,5 млрд сигарет - в этом году уже 6,9%. В то же время сокращается и количество курильщиков: с 17,4 до 14,7%.

Аналитик Владимир Мазуренко напоминает: акцизы будут расти до 2025 года, пока не достигнет 90 евро за тысячу сигарет.

"Такое повышение приведет к росту стоимости пачки до 200 грн. Такое решение предусмотрено требованием Директивы 2011/64 / ЕС. Мы взяли на себя обязательство ее выполнить и приняли соответствующее решение ", - добавляет Мазуренко.