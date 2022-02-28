В Украине ожидается подорожание хлеба

14:53 05 Октябрь Киев, Украина

Юрий Дученко (вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей) заявил о подорожании хлеба к концу 2020 года. Это связано с подорожанием базовых продуктов, входящих в состав – сахар, подсолнечное масло и другие продукты необходимые для хлебобулочных изделий.

«С начала года стоимость пшеницы выросла на 40%, только за сентябрь - на 25%, что неизбежно приводит к росту цен на муку, которая составляет до 50% от себестоимости хлеба. Кроме того, только за последнюю неделю на 30% выросли цены на сахар, с начала года на 50% подорожало подсолнечное масло», - отмечает он.

По словам Дученко, еще на 20% подорожали упаковка, энергоносители, логистические услуги.

«Из-за девальвации гривны выросла стоимость импортных комплектующих для хлебопекарного оборудования. Беспрецедентные карантинные меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19, также привели к дополнительным расходам. Это не только дезинфекция или санитарный контроль, это и упаковка для всей продукции и переоборудование линий для ее использования. При этом поставщики не соглашаются на отсрочки платежей и работают преимущественно по предоплате, а для производителей хлеба розничные сети выставляют 30-дневную отсрочку оплаты», - сообщил он.

Дученко заметил, что в сложившейся ситуации нужно уже в ближайшее время готовиться к повышению цен на хлеб.

«К сожалению, сдерживать их более не представляется возможным. Пекарский бизнес не способен повлиять на формирование цен на пшеницу, логистику, энергоносители, которые непосредственно влияют на себестоимость хлеба», - подчеркнул вице-президент ВАП.

Он также добавил, что подорожание, вероятно, ждет и хлебобулочные изделия, а также кондитерскую группу.