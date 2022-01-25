В Украине ожидается очередное повышение цен на ряд продуктов - эксперт

11:51 09 Май Киев, Украина

Как известно, с начала этого года в Украине значительно выросли цены на подсолнечное масло, сахар и яйца. Но, к сожалению, это не предел. По оценке экономического эксперта Алексея Дорошенко, вскоре могут также подорожать мясо и хлеб.

"В прошлом году цены на пшеницу скакали. Само сырье за последние несколько месяцев подорожало на 25%, а хлеб - на 20%. То есть, между сырьем и конечным продуктом разница 5%. Поэтому цены на хлеб продолжают расти", - отметил экономист.

Подорожание говядины Дорошенко объясняет сокращение поголовья. И эта тенденция, по словам экономиста, наблюдается во многих странах.

“Говядина будет дорожать”, - спрогнозировал Дорошенко.

В то же время, он отметил, что в Украине некоторые продукты стали дешеветь.

"Во-первых, начали дешеветь сезонные овощи. Во-вторых, начали снижаться цены на яйца. Вместе с тем украинские производители яиц стали снова выходить на европейские рынки, а это плохо для внутреннего потребителя. Цены на яйца просели, но не сильно”, - рассказал эксперт.

Также он добавил, что не падают цены на кукурузу, масло и комбикорма.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины устанавливает причину повышения розничных цен на некоторые продукты. Среди лидеров по подорожанию были указаны яйца, сахар и подсолнечное масло.

Также стало известно, что в Украине ограничили экспорт подсолнечного масла для стабилизации рынка.