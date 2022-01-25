В Украине ожидается очередное повышение цен на ряд продуктов - эксперт

Как известно, с начала этого года в Украине значительно выросли цены на подсолнечное масло, сахар и яйца. Но, к сожалению, это не предел. По оценке экономического эксперта Алексея Дорошенко, вскоре могут также подорожать мясо и хлеб.
Подорожание говядины Дорошенко объясняет сокращение поголовья. И эта тенденция, по словам экономиста, наблюдается во многих странах.
В то же время, он отметил, что в Украине некоторые продукты стали дешеветь.
Также он добавил, что не падают цены на кукурузу, масло и комбикорма.
Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины устанавливает причину повышения розничных цен на некоторые продукты. Среди лидеров по подорожанию были указаны яйца, сахар и подсолнечное масло.
Также стало известно, что в Украине ограничили экспорт подсолнечного масла для стабилизации рынка.
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