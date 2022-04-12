В Украине отопление в цене может вырасти на 45-70% - подробности

Оплата тепла в украинских квартирах – одна из самых больших роскошей. Цены растут постоянно, а качество обслуживания оставляет желать лучшего. При этом власти Киева посчитали, что жители столицы и регионов этой зимой заплатят еще больше. Подробнее разбирались наши журналисты.

В мэрии Киева подсчитали, на сколько может подорожать отопление ближайшей зимой. Так, по информации главы департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олега Попенко, в Киеве отопление может подорожать больше, чем заявлялось — до 45%. В Черновцах — на 70%, Кременчуге — на 53%.

Он отмечает, что в тех городах, где объявили о росте тарифов на отопление, в среднем домохозяйствам придется платить 50-55 гривен за один квадрат отапливаемой площади.

Если взять для расчета среднюю площадь однокомнатной квартиры в 40 квадратных метров, то стоимость отопления составит не менее 2 тысяч гривен. Следовательно, за двухкомнатную с площадью в среднем 63 квадратных метра придется отдать уже 3150 гривен. А за трехкомнатную с площадью в 80 квадратных метров — 4 тысячи гривен.