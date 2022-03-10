В Украине отменят льготный проезд

Кабинет Министров Украины согласовал новый закон. Согласно ему, льготный проезд в транспорте отменят. Вместо него, все соответствующие слои населения начнут получать денежную компенсацию.

Согласно данному документу, в ряд некоторых законов будут внесены изменения, которые коснутся льготного проезда. В частности, отдельным категориям украинцев, которые имеют льготы и право на бесплатный проезд, будут получать денежную компенсацию. "Курировать" этот процесс будут органы местного управления.

Отметим, что в Украине право на бесплатный проезд имеют определенные категории граждан: ветераны войны; ветераны военной службы, органов внутренних дел и другие, лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы; жертвы нацистских преследований, лица с инвалидностью; родители военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы; реабилитированные лица, дети из многодетных семей, пенсионеры по возрасту.

В данный момент государство компенсирует перевозчикам затраты на перевозку льготников. В будущем же может произойти своеобразная монетизация льгот, и людям будут выдавать деньги на руки. Однако будут ли в Украине приняты новые правила льготного проезда, зависит от народных депутатов - соответствующие изменения должна принять Верховная Рада.