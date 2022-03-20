В Украине отмечен рост цен на продукты

Эксперты отмечают рост цен на продукты питания, не смотря на то, что овощи сейчас в цене ниже, чем в начале года. Так, наибольший рост стоимости продуктов питания придется на последний квартал 2020 года.

Экономисты утверждают, что в целом в течение I-II квартала этого года на цены влиял отчасти карантин, а сейчас — рост мировых цен и девальвация гривны. Поэтому, украинцам стоит готовиться к тому, что уже сейчас цены на продукты будут расти постепенно.

«Например, цены на хлеб будут расти и в этом, и в следующем году, ведь выросла мировая цена — где-то на 1,2-15% за месяц. В следующем году стоимость хлеба также будет расти. Стоимость молока и молочных продуктов тоже увеличится. А вот овощи сейчас не демонстрируют тенденции к росту, поэтому не имели бы добавить в цене и до конца этого года», — убеждают эксперты.

Однако существенного подорожания ждать не нужно, по крайней мере, в ближайшее время.

Напомним, что по итогам августа месяца цены на продукты питания повысились на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Указывается, что повышение стоимости затронуло, как продукты питания, так и алкогольные напитки вместе с табачными изделиями.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается массовый спад цен на овощи. По предположениям экспертов, в дальнейшем стоимость некоторых видов товаров может упасть еще больше от текущего значения.