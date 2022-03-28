В Украине открыли филиал крупнейшей судоходной компании Hapag-Lloyd

Украина – страна больших возможностей. О перспективах ее расположения свидетельствует желание одной из крупнейших судоходных компаний мира - Hapag-Lloyd – открыть свой офис. Располагается представительство компании в Одессе – там уже работает 20 сотрудников.

В компании отметили выгодное географическое расположение Украины, что стало одним из решающих факторов открытия украинского офиса.

"Привлекательным экспортным рынком для Hapag-Lloyd Украину делают также богатство различными минеральными ресурсами и одно из крупнейших в мире сельскохозяйственных производств. Украина является важным импортером электроники, оборудования и потребительских товаров, а также местом проведения операций ряда крупнейших транснациональных компаний мира, что открывает широкие возможности для морских перевозчиков, таких как Hapag-Lloyd". Экономический рост страны убедителен, и многие украинские грузоотправители уже пользуются услугами Hapag-Lloyd. Открывая наш новый офис в Украине, мы отдаем должное отличному развитию бизнеса и огромным шансам, которые мы видим на этом рынке", - слова руководства компании.

На данный момент Hapag-Lloyd владеет флотом из 241 современного контейнеровоза общей грузоподъемностью 1,7 миллиона тонн. Она является одной из ведущих мировых компаний в области линейных перевозок. Штат компании состоит из более чем 13 300 сотрудников, которые работают в 395 офисах в 131 стране мира.