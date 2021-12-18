В Украине осуществили проект по созданию инвестфонда

В Украине создан Национальный фонд инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров со ссылкой на сообщение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. На данный момент утвержден Устав фонда, определены главные цели работы.

Среди основных задач, которые поставлены перед новым Нацфондом – улучшение инвестиционного климата, создание и поддержание условий, которые позволили бы реализовывать в Украине крупные и значимые проекты. Также фонд будет заниматься и международной деятельностью. В частности, речь идет о непосредственной работе с инвесторами из стран ЕС и мира.

Ранее сообщалось, что общее число инвестиций в Украину сократилось на 40%. Так, меньше всего капинвестиций потеряли сферы Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 7,4%, информация и телекоммуникации — 12,7%.