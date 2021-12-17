В Украине объявляют перерыв в регистрации ФОП

14:28 22 Июль Киев, Украина

Пресс служба Министерства юстиции объявила о вынужденном перерыве в регистрации предпринимателей. В период с 5 по 16 августа в Минюсте будет проводиться обновление программного обеспечения. Таким образом, из-за невозможности работы Единого госреестра юридических лиц, физических лиц работа Минюста будет нарушена.

Поэтому Министерство не будет принимать документов на регистрацию юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и общественных организаций (ОО).

Кроме этого, можно будет внести корпоративные изменения (адрес, коды ОКВЭД, сменить директора или учредителей организации), а также ликвидировать предприятие, ООО или ГО.

Рассмотрение документов, представленных для госрегистрации юридических лиц, ФЛП и общественных формирований к периоду обновления программного обеспечения Единого госреестра и срок рассмотрения которых истекает в этот период, будет осуществляется госрегистраторами до 18.00 7 августа 2020.