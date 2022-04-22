В Украине объявили первых победителей программы «Ипотека для переселенцев под 3%»

15:32 22 июля Киев, Украина

21 июля 2021 путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел был проведен отбор победителей из числа кандидатов, зарегистрировавшихся для получения льготного ипотечного кредита внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

«Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству провел первый этап отбора получателей кредита из числа кандидатов, включенных в реестр для участия в программе «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц». По результатам компьютерного отбора отобраны 150 кандидатов из числа зарегистрированных в проекте», - говорится в сообщении.

Отмечено, что объем средств первого транша для предоставления кредитов составляет 5 млн евро



Для финансирования всего проекта правительство Германии через KfW предоставил грант в размере 25,5 млн евро. Получателем средств является Минреинтеграции, исполнителем проекта - Госмолодежьжилье. 17 мая 2021 года начался прием заявлений граждан о намерении получить соответствующий кредит на приобретение жилья. Количество зарегистрированных заявлений на 22 июля составило 18042 человека.





Трансляция отбора велась онлайн на YouTube-канале Госмолодежьжилья. Согласно условиям утвержденного Постановлением Кабмина №451, контроль за отбором получателей кредита осуществляли представители Минреинтеграции, Международного Имплементационного консультанта lPC GmbH и Госмолодежьжилья.

Перед началом отбора прозвучало видеообращение менеджера проекта в KfW Кристофа Изенманна, который отметил, что в 2021 году планируется выделить на проект 15 млн евро и еще 9,5 млн евро - в следующем году. Состоятся несколько этапов отбора участников программы.