В Украине объявили первых победителей программы «Ипотека для переселенцев под 3%»

21 июля 2021 путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел был проведен отбор победителей из числа кандидатов, зарегистрировавшихся для получения льготного ипотечного кредита внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
Отмечено, что объем средств первого транша для предоставления кредитов составляет 5 млн евро.
Для финансирования всего проекта правительство Германии через KfW предоставил грант в размере 25,5 млн евро. Получателем средств является Минреинтеграции, исполнителем проекта - Госмолодежьжилье. 17 мая 2021 года начался прием заявлений граждан о намерении получить соответствующий кредит на приобретение жилья. Количество зарегистрированных заявлений на 22 июля составило 18042 человека.
Трансляция отбора велась онлайн на YouTube-канале Госмолодежьжилья. Согласно условиям утвержденного Постановлением Кабмина №451, контроль за отбором получателей кредита осуществляли представители Минреинтеграции, Международного Имплементационного консультанта lPC GmbH и Госмолодежьжилья.
Перед началом отбора прозвучало видеообращение менеджера проекта в KfW Кристофа Изенманна, который отметил, что в 2021 году планируется выделить на проект 15 млн евро и еще 9,5 млн евро - в следующем году. Состоятся несколько этапов отбора участников программы.
По условиям проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», кредиты ВПЛ будут предоставлять под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью). Срок возврата кредита - до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста.
Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.
Госмолодежьжилье на своем сайте опубликовало перечень 150 победителей и поздравило их с возможностью получить льготный кредит. Среди победителей - переселенцы, проживающие сейчас в Киевской, Одесской, Донецкой, Черниговской, Луганской, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Закарпатской, Черкасской и Житомирской областях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии