В Украине обновлен порядок эмиссии акций

09:29 18 Февраль Киев, Украина

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила Положение о порядке осуществления эмиссии акций, а также регистрации и отмене регистрации выпуска акций.

Обновление порядка эмиссии акций необходимо для того, чтобы соответствовать всем новым изменениям в действующем законодательстве и усовершенствовать саму структуру. Член НКЦБФР Максим Либанов выразил надежду, что суть положения окажется полезной компаниям, а процедура не вызовет сложностей и ограничений.

Согласно новому документу, стал возможным перевод денежных обязательств в акции посредством допэмиссии акций существующей номинальной стоимости. А также теперь можно проводить регистрацию выпуска акций при сочетании путей увеличения уставного капитала.

Постановление распространяется на все виды акционерных сообществ, кроме тех, которые создаются путем деления, присоединения и другим подобным образом.

Также, недавно Регулятор заявил, что будет следить за работой страховщиков. Он уже представил соответствующий план мер безвыездного надзора за страховыми компаниями на 2022 год.