В Украине нужно ввести госрегулирование цен на социально значимые товары - УСПП

10:29 10 Декабрь Киев, Украина

Госрегулирование цен на социально значимые товары позволит скорректировать разрыв между официально установленным прожиточным минимумом и фактической стоимостью продуктовой корзины. Сейчас он отличается, по меньшей мере, вдвое.

Кроме того, в бюджете на следующий год искусственно занижена потребительская инфляция – 6,2%, однако уже сейчас она превышает 10,9% и имеет тенденцию роста после новогодних праздников.



Об этом заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

«Длительная пандемия, сложная геополитическая ситуация или погодные условия в некоторых регионах мира привели к росту цен на продовольствие на международных рынках. Отдельные эксперты полагают, что они уже достигли десятилетнего максимума. Дорожают энергия, упаковка, сырье, логистика и т.д. Страны справляются с этим по-разному, но уже можно сказать, что в ЕС, например, ситуация лучше. Производители имеют дешевые кредиты под ставки в 0-5%, прямые финансовые или нефинансовые стимулы от государства. Украинские предприниматели вместо этого похвастаться не могут. Высокая энергоемкость производств, высокие ставки кредитов, аномальные цены на газ, риски, вызванные непрогнозируемым налоговым полем – все закладывается в цене», – говорит президент УСПП Анатолий Кинах.

Напомним, цены на электроэнергию за этот период выросли на 26,5%, природный газ – на 47,2%.



По данным Госстата, украинцы тратят на продукты 42% своих доходов. В США, Канаде, Австралии – всего 10%, в соседних Польше, Румынии, Словакии – от 16 до 25%.

«Цены на хлеб в октябре этого года по отношению к октябрю 2020 г. выросли на 18,2% годовых, яйца – 32,4%, масло подсолнечное – 57,4%, сахар – 48,3%. Проблема в том, что в оптовых и розничных продажах устанавливается немалая наценка, иногда экономически неоправданная. Вот почему мы предлагаем вернуться к государственному регулированию цен на социально значимые продукты и изделия», – говорят в УСПП.

В Украине ранее это отменили в 2017 году. Госпродпотребслужба потеряла полномочия по контролю ценообразования на рынке продовольствия, считая, что рынок сам себя урегулирует.



Однако очевидно, что сейчас нужны антикризисные действия, ведь потребительская корзина все больше давит на семейные бюджеты, при том что платежеспособность населения не растет.