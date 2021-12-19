В Украине нужно ввести госрегулирование цен на социально значимые товары - УСПП

Госрегулирование цен на социально значимые товары позволит скорректировать разрыв между официально установленным прожиточным минимумом и фактической стоимостью продуктовой корзины. Сейчас он отличается, по меньшей мере, вдвое.
Кроме того, в бюджете на следующий год искусственно занижена потребительская инфляция – 6,2%, однако уже сейчас она превышает 10,9% и имеет тенденцию роста после новогодних праздников.
Об этом заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).
Об этом заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).
Напомним, цены на электроэнергию за этот период выросли на 26,5%, природный газ – на 47,2%.
По данным Госстата, украинцы тратят на продукты 42% своих доходов. В США, Канаде, Австралии – всего 10%, в соседних Польше, Румынии, Словакии – от 16 до 25%.
По данным Госстата, украинцы тратят на продукты 42% своих доходов. В США, Канаде, Австралии – всего 10%, в соседних Польше, Румынии, Словакии – от 16 до 25%.
В Украине ранее это отменили в 2017 году. Госпродпотребслужба потеряла полномочия по контролю ценообразования на рынке продовольствия, считая, что рынок сам себя урегулирует.
Однако очевидно, что сейчас нужны антикризисные действия, ведь потребительская корзина все больше давит на семейные бюджеты, при том что платежеспособность населения не растет.
Однако очевидно, что сейчас нужны антикризисные действия, ведь потребительская корзина все больше давит на семейные бюджеты, при том что платежеспособность населения не растет.
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