В Украине новый министр инфраструктуры - Кубраков

В связи с отставкой Владислава Криклия с должности Министра инфраструктуры, в Кабинете Министров потребовались кадровые перестановки. В должность вступил новый министр – Александр Кубраков, который был руководителем «Укравтодора». «За» кандидатуру проголосовало 284 нардепа.
Также в числе своих приоритетов на должности главы ведомства он назвал стабилизацию финансовой ситуации в «Укрзализници», урегулирование работы «Укртрансбезопасности», восстановление инфраструктуры и проведение концессии портов.
Как известно, этого кандидата предложил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он же подал в Верховную Раду представление на назначение Кубракова на должность министра инфраструктуры.
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