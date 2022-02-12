В Украине новый министр инфраструктуры - Кубраков

В связи с отставкой Владислава Криклия с должности Министра инфраструктуры, в Кабинете Министров потребовались кадровые перестановки. В должность вступил новый министр – Александр Кубраков, который был руководителем «Укравтодора». «За» кандидатуру проголосовало 284 нардепа.

«Моя задача – навести порядок и в других отраслях, так же как в дорожной. Я не буду искать виновных предшественников, потому что многие проблемы в отрасли накапливалось не одно десятилетие», – заявил Кубраков перед голосованием за его кандидатуру.

Также в числе своих приоритетов на должности главы ведомства он назвал стабилизацию финансовой ситуации в «Укрзализници», урегулирование работы «Укртрансбезопасности», восстановление инфраструктуры и проведение концессии портов.

Как известно, этого кандидата предложил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он же подал в Верховную Раду представление на назначение Кубракова на должность министра инфраструктуры.