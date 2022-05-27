В Украине не ожидается повышение налогов

07:41 27 мая Киев, Украина

Вместо повышения налогов в Украине, Кабмин рассматривает возврат ставок НДС на импорт и ввозных пошлин.

Об этом вечером в четверг, 26 мая, сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

"Мы не предусматриваем увеличение налогов, не предусматриваем жестких условий их уплаты. Мы хотим восстановить нормально работающую налоговую систему, таможенную систему с тем, чтобы иметь возможность сбалансировать бюджет", - сказал глава Минфина

По его словам, на первом этапе речь идет о возврате ставок НДС на импорт и ввозных пошлин. Марченко считает, что это поможет поддержать украинский бизнес.



В то же время, отметил министр, в случае затяжной войны нужно будет вернуться к системе налогообложения, которая действовала до 24 февраля.

"Это решение вынужденное", - добавил он.



Марченко подчеркнул, что других вариантов финансирования армии, кроме уплаты налогов, у государства нет. Украина не может постоянно занимать средства для содержания войска.