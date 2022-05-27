В Украине не ожидается повышение налогов

Вместо повышения налогов в Украине, Кабмин рассматривает возврат ставок НДС на импорт и ввозных пошлин.
Об этом вечером в четверг, 26 мая, сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.
По его словам, на первом этапе речь идет о возврате ставок НДС на импорт и ввозных пошлин. Марченко считает, что это поможет поддержать украинский бизнес.
В то же время, отметил министр, в случае затяжной войны нужно будет вернуться к системе налогообложения, которая действовала до 24 февраля.
В то же время, отметил министр, в случае затяжной войны нужно будет вернуться к системе налогообложения, которая действовала до 24 февраля.
Марченко подчеркнул, что других вариантов финансирования армии, кроме уплаты налогов, у государства нет. Украина не может постоянно занимать средства для содержания войска.
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