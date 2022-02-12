В Украине начнут накапливать энергию - ДТЭК

Энергетики отмечают историческое событие в сфере накопления энергии. В Энергодаре (Запорожская область) открыли первую промышленную систему накопления энергии. Мощность объекта 1 Мвт, его емкость – 2,25 Мвт/ч. По мнению аналитиков такой объект переведет энергетическую сферу в Украине на новый уровень и даст отрасли возможность трансформации.

В рамках FIRST ENERGY STORAGE DAY ДТЭК не только запускает новый высокотехнологичный объект для стабильной и надежной работы энергосистемы страны, но и инициирует общенациональную дискуссию о перспективах развития рынка накопителей энергии в Украине.

Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух поздравил трудовой коллектив ДТЭК-Энерго с этим знаменательным не только для Энергодара или Запорожской области, но и для энергетики всей страны, событием. По его словам, это хранилище даст старт новому рынка накопительной энергии в Украине и будет способствовать повышению экологичности энергетической отрасли. И наконец, улучшит качество самой энергии.

"Роль этого нового объекта для энергонезависимости Украины особенно важна после запуска высоковольтной линии «Запорожская АЭС - подстанция Каховская», которая построена в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. Слаженная работа этих двух элементов гарантировать бесперебойное энергоснабжение Юга Украины и открывает перспективы подключения нашей энергосистемы к европейской. Потому что, чем более устойчивой является энергосистема в целом, тем лучше она как партнер для подключения к объединенной системе континентальной Европы", - отметил Александр Старух.

Глава области подчеркнул, что Энергодар продолжает оставаться энергетической столицей Украины. А энергетика является одной из основных отраслей Запорожского региона. От ее стабильной работы зависит вся экономика и социальная сфера области, наполнение бюджетов и создание новых рабочих мест. Также инновационная активность бизнеса является одним из показателей конкурентоспособности региона в борьбе за инвестиции, новые технологии и высококвалифицированную рабочую силу.