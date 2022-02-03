В Украине начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли

15:32 16 Сентябрь Киев, Украина

Вчера в правительственную систему Прозорро был добавлен первый лот спиртовой отрасли, на продажу выставили Немировский спиртзавод.

Эту информацию сообщил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в среду, 16 сентября, передает Правительственный портал.



Аукцион будет проведен 15 октября 2020 года.



По словам Петрашко, одна из основных задач правительства - приватизация и детенизация спиртовой отрасли.

"Мы должны сделать эту отрасль конкурентной и эффективной, обеспечить равные и прозрачные условия. В результате получим - увеличение поступлений в бюджет, рабочие места, рост доходов работников", - отметил он.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил, что к лету 2021 спирт в Украине можно будет производить исключительно на спиртзаводе, купленном у государства на приватизационном аукционе.

График аукционов, по словам главы Фонда, будет достаточно плотным – по два в неделю