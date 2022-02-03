В Украине начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли

Вчера в правительственную систему Прозорро был добавлен первый лот спиртовой отрасли, на продажу выставили Немировский спиртзавод.
Эту информацию сообщил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в среду, 16 сентября, передает Правительственный портал.
Аукцион будет проведен 15 октября 2020 года.
По словам Петрашко, одна из основных задач правительства - приватизация и детенизация спиртовой отрасли.
Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил, что к лету 2021 спирт в Украине можно будет производить исключительно на спиртзаводе, купленном у государства на приватизационном аукционе.
График аукционов, по словам главы Фонда, будет достаточно плотным – по два в неделю
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