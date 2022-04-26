14:04 26 июля Киев, Украина

Глава Минэкономики Алексей Любченко , сообщил, что по итогам шести месяцев 2021 в Украине наблюдается положительная динамика в экономике и оживление промышленности, что позволит ВВП до конца года вырасти до 4,1%.

Об этом сообщает Министерство экономики в понедельник, 26 июля.

"Уже четвертый месяц подряд Минэкономики отмечает рост промышленности в Украине. Учитывая это и положительные тенденции в других сферах экономики, во 2 квартале этого году рост ВВП ожидается на уровне около 6% (относительно 2 квартала 2020 года). Это позволит в I полугодии выйти на рост ВВП в 1,9%, а по итогам 2021 - в 4,1%, что соответствует официальному прогнозу правительства", - рассказал министр экономики Алексей Любченко.

Он напомнил, что за полгода промышленное производство выросло на 2,1%.



Также министр отметил увеличение количества людей, которые работают официально.

"Стремительно растет число официально трудоустроенных лиц. За 18 дней мая в ГНС поступило почти 162 тыс. сообщений по трудоустройству, за 18 дней июня - эта цифра уже составляла более 217 тыс., а за 18 дней июля - 232 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество трудоустроенных лиц увеличилась на 22%. Такая динамика официального трудоустройства - важный маркер эффективности компаний и налаживание диалога между государством и бизнесом", - отметил Любченко.

Отметим, по итогам пяти месяцев 2021 года Минэкономики оценило рост экономики в 0,7%.