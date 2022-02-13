В Украине набирает обороты установка СЭС

11:51 23 Сентябрь Киев, Украина

По информации аналитиков, в Одесской области по состоянию на 1 августа 2020 года ввели в эксплуатацию 1103 частных солнечных электростанций. По сравнению с 2019 годом, количество солнечных электростанций выросло практически вдвое (519 СЭС).

«Запрос на подключение домашних солнечных электростанций растет ежегодно. За первое полугодие 2020 мы присоединили 126 просьюмер в Одесской области, в работе — еще 73 домашние СЭС», — отметил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети.

Известно, что больше всего частных производителей экологически чистой энергии находится в Овидиопольском районе — 154. Также в пятерке лидеров: Одесса — 130, Лиманский — 117, Беляевский районы области — 92 и Измаил — 89 домашних солнечных станций.

Ранее сообщалось, что НЭК «Укрэнерго» показал снижение потребления электроэнергии за неделю с 7 по 13 сентября 2020 года. В цифрах это отобразилось так: на 2,4% меньше, чем за предыдущую неделю. Потребление снизилось до отметки 2,4 млрд кВт-ч. Также стало известно и о том, что заметно снизилось среднесуточное потребление – в рабочие дни оно стало меньше на 2,7%, а в выходные – на 1,7%.

Если сравнивать эту неделю с аналогичной в 2019 году, то в 2020 г. потребление в рабочие дни было снижено на 3,1%, а на протяжении викенда – на 2,5%.

Напомним, что за шесть месяцев 2020 года источники возобновляемой энергии – солнечные и ветровые станции – выработали рекордные 10% от общемировых показателей выработки. А вот угольные электростанции, наоборот, существенно снизили выработку, поскольку работали едва ли не вдвое меньше, чем обычно.