В Украине на 10-15% подорожает хлеб

Рост цен, в частности, на горючее повлияет на стоимость муки, а как следствие вырастут цены на хлебобулочные изделия.
Уже в ближайшее время стоимость хлебобулочных изделий вырастет на 10–15%.
Об этом шла речь на совещании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития на тему: "Ценовая ситуация на рынке муки и хлеба в Украине".
Об этом шла речь на совещании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития на тему: "Ценовая ситуация на рынке муки и хлеба в Украине".
По словам директора Финансово-экономического департамента Минагрополитики Баграта Ахиджанова, рост цен на горючее, минеральные удобрения, запчасти и другие составляющие себестоимости пшеницы приведет к изменению стоимости муки, а в конце концов и хлебобулочных изделий.
В свою очередь, первый заместитель министра экономики Денис Кудин отметил, что на стоимость зерна в Украине влияют также цены на мировом рынке.
В свою очередь, первый заместитель министра экономики Денис Кудин отметил, что на стоимость зерна в Украине влияют также цены на мировом рынке.
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