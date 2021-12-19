В Украине на 10-15% подорожает хлеб

18:05 01 Декабрь Киев, Украина

Рост цен, в частности, на горючее повлияет на стоимость муки, а как следствие вырастут цены на хлебобулочные изделия.

Уже в ближайшее время стоимость хлебобулочных изделий вырастет на 10–15%.



Об этом шла речь на совещании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития на тему: "Ценовая ситуация на рынке муки и хлеба в Украине".

"Могу констатировать, что с января 2020 года по сентябрь 2021 года цены на хлеб выросли, и такой рост составляет около 35%", - сказала представительница Ассоциации ритейлеров Украины Наталья Петровская.

По словам директора Финансово-экономического департамента Минагрополитики Баграта Ахиджанова, рост цен на горючее, минеральные удобрения, запчасти и другие составляющие себестоимости пшеницы приведет к изменению стоимости муки, а в конце концов и хлебобулочных изделий.



В свою очередь, первый заместитель министра экономики Денис Кудин отметил, что на стоимость зерна в Украине влияют также цены на мировом рынке.