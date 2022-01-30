В Украине может вырасти в цене импортная одежда и обувь

Украина постоянно переживает повышение цен. Сначала это были коммунальные услуги и товары, потом – продукты и топливо. Теперь эксперты прогнозируют, что в Украине вырастет цена на одежду и обувь привезенную из-за границы.

Отмечается, что с начала года ритейлеры были вынуждены закупить товары по более высокой стоимости. В частности, на некоторые категории тканей, одежды и обуви повысились цены на импортные товары в феврале более чем на 15%. Поэтому ожидается повышение цен в магазинах, но незначительно, чтобы не потерять спрос. Ведь у покупателей сейчас «не лучшее финансовое положение», о чем свидетельствует общий уровень инфляции и индекс потребительских цен.

По данным Государственной службы статистики, в Украине за прошлый месяц уровень потребительских цен повысился на 0,7%. В апреле по сравнению с мартом цены выросли на 0,7%, с начала года — на 4,8%. В годовом измерении инфляция несколько замедлилась до 8,4% (к апрелю прошлого года), в марте составила 8,5%.