В Украине может сильно подорожать газ

С 1 апреля 2021 года в Украине изменится контроль над ценами на газ. Так, постановление Кабинета Министров заканчивается и больше государство не может контролировать расценки поставщиков. Верхняя граница в размере 6,99 гривен за кубометр может значительно увеличиться уже с мая.

Эксперты подчеркивают, что экономических причин для роста цен на газ нет, ведь к лету на мировом рынке стоимость голубого топлива традиционно снижается. Несмотря на это, Кабинет Министров Украины решил защитить население от возможных скачков цен на газ, обязав поставщиков сформировать и предложить украинцам годовые тарифы до апреля.

Отмечается, что первые платежки с новыми тарифами украинцы получат уже в мае, а вот в апреле платить будут по цене 6,99 гривен за кубометр или ниже. Напомним, цена природного газа для населения по годовому продукту, который планируется ввести в Украине с 1 мая, ожидается в пределах 7,4-8 грн за кубометр.