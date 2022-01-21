В Украине может подорожать алкоголь

Кабинет Министров Украины опубликовал на сайте информацию о возможном подорожании алкоголя в Украине. Такое решение рассматривает Министерство экономики. В проекте подорожание ликеро-водочных изделий на 6,2%, рома и джина на 5,9%, коньяка на 5,5%

Уточняется, что минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100% -ного спирта, используемого для производства водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 362 грн, а розничной - 475 грн. Минимальную оптовую цену на виски, ром и джин планируется установить на уровне 721 грн (розничную - 948 грн), коньяк 3 звезды - 516 грн (677 грн), коньяк 4 звезды - 560 грн (735 грн), коньяк 5 звезд - 608 грн (799 грн).

Согласно данным министерства, рост минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков приведет к росту поступлений в государственный и местный бюджеты на 300 млн грн, и снизит количество смертей, произошедших из-за употребления алкоголя.