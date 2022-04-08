В Украине могут ввести электронную национальную валюту

В Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект №3637. Его предлагает депутатам Комитет по вопросам цифровой трансформации. Основной вопрос – введение в Украине электронной валюты. Цифровая гривна может стать удобным инструментом для виртуальных активов.

Закон предлагает добавить в Гражданский кодекс новый раздел о виртуальных активы, заменить термин «обращение виртуальных активов» на «оборот виртуальных активов». Существенным дополнением ко второму чтению подверглись положения о компетенции органов государственной власти. Отмечено, что сорегуляторы области будут четкие границы полномочий.

Ко второму чтению проекту поступило 493 поправки, из них 189 поправок учтены частично и редакционно. В доработке документа принимали участие представители Министерства цифровой трансформации и Национального банка.