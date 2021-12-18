В Украине могут увеличить пособие при рождении ребенка

18:29 07 Декабрь Киев, Украина

В Минсоцполитики Украины предлагают увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч гривен.

Об этом глава ведомства Марина Лазебна заявила на всеукраинском форуме «Украина 30. Саммит ДЕТИ» 7 декабря.

«Мы хотим, чтобы в следующем году помощь при рождении ребенка была увеличена. Эта помощь уже несколько лет не индексируется, она фиксирована», — сообщила Лазебна.

По ее словам, Минсоцполитики просит Верховную Раду увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тыс. грн. В настоящее время помощь при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Выплату пособия осуществляют единовременно в сумме 10 320 грн, остальную сумму пособия выплачивают в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 грн в месяц).

Напомним, с 1 декабря размер выплат для детей до 6 лет будет составлять 2100 гривен, а на детей в возрасте от 6 до 18 лет возрастет до 2618 гривен; отпуск по уходу за ребенком: какие документы нужно предоставить мужчине, чтобы подтвердить право на нее.