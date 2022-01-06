В Украине могут приостановить импорт пищевых продуктов и сырья животного происхождения

Причиной остановки импорта могут стать действия Минэкономразвития, утверждают в Европейской бизнес-ассоциации.
Импорт пищевых продуктов и сырья животного происхождения в Украину может полностью остановиться. Это приведет к дефициту продовольствия и значительным налоговым потерям государства.
Такой вывод сделали эксперты Европейской бизнес-ассоциации, проанализировав проект приказа Минэкономики «Об утверждении Порядка признания эквивалентности системы государственного контроля страны-экспортера». Документ опубликован для обсуждения на официальном веб-сайте Минэкономики 9 декабря 2021 года.
Как говорится на сайте ассоциации, ранее украинский бизнес легко и без лишних преград импортировал продукты и сырье животного происхождения из ЕС и мощностей третьих стран, аккредитованных по правилам ЕС. Все потому, что действовал приказом Минагрополитики №118 от 01.04.2014. Он признавал соответствующей украинской всю систему контроля Европейского Союза. Это и было «пропуском» товаров через границу.
Причиной же остановки импорта могут стать намерения Минэкономразвития отменить приказ Минагрополитики №118, что предусмотрено одним из пунктов нового документа.
Однако именно со ссылкой на приказ №118 в Украину ввозят пищевые продукты и корма, которые производят за рубежом. При этом процедура признания эквивалентности, предусматриваемая новым документом на замену приказу 118, очень сложна.
Поэтому объективно сложно рассчитывать на оперативное признание эквивалентности других государств. В частности, значительным препятствием могут быть гарантии внешних партнеров, в частности ЕС, относительно того, что их система контроля соответствует законодательству Украины. На практике иностранным органам необходимо изучение системы контроля в Украине, сравнение ее с собственной системой контроля и т.д. Поэтому вопрос может «тормозиться» на очень продолжительное время. А у нового проекта приказа нет переходного периода для вступления его положений в силу. То есть, если он будет принят в январе, он в январе и вступит в законную силу.
Если из-за границы перестанут ввозить продукты и корма, это может привести к остановке отдельных украинских производств и заведений ресторанного хозяйства, работающих с импортным сырьем. Более того, принятие проекта Приказа в текущей редакции, по оценкам экспертов ассоциации, окажет негативное влияние и на экспортный потенциал Украины.
Поэтому ассоциация не поддерживает проект приказа в предложенной редакции и обращается к Временной специальной комиссии ВРУ по защите прав инвесторов, премьер-министра Украины и Государственной регуляторной службы с просьбой способствовать внесению изменений по переходному периоду – не менее 3 лет или до момента признания эквивалентности системы государственного контроля и разрешить ввоз продукции из стран и мощностей, из которых продукты в течение 5 лет уже ввозились (пересылались) на таможенную территорию Украины при условии, что уполномоченным органом Украины не принимались решения о запрете ввоза продуктов, которые происходят из таких мощностей. Более того, бизнес обращается в Комитет ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики с предложением провести Комитетские слушания, чтобы обсудить все возможные последствия принятия документа.
Импорт пищевых продуктов и сырья животного происхождения в Украину может полностью остановиться. Это приведет к дефициту продовольствия и значительным налоговым потерям государства.
Такой вывод сделали эксперты Европейской бизнес-ассоциации, проанализировав проект приказа Минэкономики «Об утверждении Порядка признания эквивалентности системы государственного контроля страны-экспортера». Документ опубликован для обсуждения на официальном веб-сайте Минэкономики 9 декабря 2021 года.
Как говорится на сайте ассоциации, ранее украинский бизнес легко и без лишних преград импортировал продукты и сырье животного происхождения из ЕС и мощностей третьих стран, аккредитованных по правилам ЕС. Все потому, что действовал приказом Минагрополитики №118 от 01.04.2014. Он признавал соответствующей украинской всю систему контроля Европейского Союза. Это и было «пропуском» товаров через границу.
Причиной же остановки импорта могут стать намерения Минэкономразвития отменить приказ Минагрополитики №118, что предусмотрено одним из пунктов нового документа.
Однако именно со ссылкой на приказ №118 в Украину ввозят пищевые продукты и корма, которые производят за рубежом. При этом процедура признания эквивалентности, предусматриваемая новым документом на замену приказу 118, очень сложна.
Поэтому объективно сложно рассчитывать на оперативное признание эквивалентности других государств. В частности, значительным препятствием могут быть гарантии внешних партнеров, в частности ЕС, относительно того, что их система контроля соответствует законодательству Украины. На практике иностранным органам необходимо изучение системы контроля в Украине, сравнение ее с собственной системой контроля и т.д. Поэтому вопрос может «тормозиться» на очень продолжительное время. А у нового проекта приказа нет переходного периода для вступления его положений в силу. То есть, если он будет принят в январе, он в январе и вступит в законную силу.
Если из-за границы перестанут ввозить продукты и корма, это может привести к остановке отдельных украинских производств и заведений ресторанного хозяйства, работающих с импортным сырьем. Более того, принятие проекта Приказа в текущей редакции, по оценкам экспертов ассоциации, окажет негативное влияние и на экспортный потенциал Украины.
Поэтому ассоциация не поддерживает проект приказа в предложенной редакции и обращается к Временной специальной комиссии ВРУ по защите прав инвесторов, премьер-министра Украины и Государственной регуляторной службы с просьбой способствовать внесению изменений по переходному периоду – не менее 3 лет или до момента признания эквивалентности системы государственного контроля и разрешить ввоз продукции из стран и мощностей, из которых продукты в течение 5 лет уже ввозились (пересылались) на таможенную территорию Украины при условии, что уполномоченным органом Украины не принимались решения о запрете ввоза продуктов, которые происходят из таких мощностей. Более того, бизнес обращается в Комитет ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики с предложением провести Комитетские слушания, чтобы обсудить все возможные последствия принятия документа.
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