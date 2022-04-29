В Украине могут появиться "Оборонные системы Украины"

Три харьковских завода могут не войти в состав будущей компании "Оборонные системы Украины". Это - Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Об этом сообщили в государственном концерне "Укроборонпром".

По словам исполняющего обязанности генерального директора "Укроборонпрома" Игоря Фоменко, наблюдательный совет решил передать Фонду государственного имущества 17 предприятий, которые не ведут экономической деятельности и утратили оборонный потенциал. Кроме них, рассматривают шесть предприятий для выведения из состава "Укроборонпрома", которые системно не задействованы в государственном оборонном заказе. Среди них - три харьковских.

"Есть ряд предприятий, которые нужно вывести за рамки будущей компании "Оборонные системы Украины". Сейчас идет обсуждение шести: "Антонов", "Ивченко-Прогресс", Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и "Завод 410 гражданской авиации". Все это вокруг "Антонова", они связаны своим циклом и должны развиваться в отдельном направлении авиастроения", - сказал Фоменко.

После трансформации "Укроборонпрома" останется 65 предприятий, которые будут считаться корпоратизированными предприятиями государственной формы собственности. Они смогут принимать участие в тендерах наравне с другими поставщиками.

Всего создадут шесть холдингов, в которые и объединят предприятия-участников концерна. Объединение произойдет по отраслевому признаку - бронетанковые, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы и спецхимия, авиаремонтные предприятия.