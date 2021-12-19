В Украине могут повысить цены на коммуналку

11:43 13 Декабрь Киев, Украина

Официальные источники Министерства финансовой экономики сообщают, что в 2022 году в Украине вырастут цены на коммунальные услуги. Подорожание по предварительным экспертным прогнозам не коснется только электроэнергии.

Сообщается, что в представленном консенсус-прогнозе, разработанном специалистами, но еще не имеющим оснований для гарантий, газ обойдется украинцам на 13% дороже, чем в настоящий момент. В данном случае логика проста, это связано с мировой тенденцией повышения цен на голубое топливо. Повышение тарифов на газ предусмотрено профильной комиссией, предоставившей проекты постановлений.



Отсюда вытекает и традиционное повышение тарифов на отопление. В себестоимости, как известно, газ составляет 80%, следовательно, за отопление придется платить порядка на 6% больше. В это же время следует помнить, что цены на тепло в домах будут разниться в зависимости от региональна и выбора поставщиков.



Ожидается также подорожание на водоснабжение. Его стоимость увеличится примерно на 11%. В данном случае повышение тарифов аргументирует необходимостью повысить ставки по зарплатам сотрудников и высокими ценами на ремонты.

Следует отметить, что до конца отопительного сезона действуют фиксированные цены, поэтому до мая 2022 года подорожания коммунальных услуг не ожидается.