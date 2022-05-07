В Украине могут ввести налог на покупки

14:07 06 августа Киев, Украина

Кабмин готовит проект закона о косвенных методах налогового контроля, согласно которому налоговики смогут уточнять происхождение средств, которые граждане потратили на приобретение ценных активов.
 
Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.

По словам Гетманцева, на данном этапе законопроект находится в состоянии разработки, в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент.

/>Налоговая сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов.
"И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", – отметил Гетманцев.