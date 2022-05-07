В Украине могут ввести налог на покупки

14:07 06 августа Киев, Украина

Кабмин готовит проект закона о косвенных методах налогового контроля, согласно которому налоговики смогут уточнять происхождение средств, которые граждане потратили на приобретение ценных активов.

Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.



По словам Гетманцева, на данном этапе законопроект находится в состоянии разработки, в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент.



/>Налоговая сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов.