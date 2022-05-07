В Украине могут ввести налог на покупки

Кабмин готовит проект закона о косвенных методах налогового контроля, согласно которому налоговики смогут уточнять происхождение средств, которые граждане потратили на приобретение ценных активов.
Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Данил Гетманцев.
По словам Гетманцева, на данном этапе законопроект находится в состоянии разработки, в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент.
/>Налоговая сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов.
По словам Гетманцева, на данном этапе законопроект находится в состоянии разработки, в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент.
/>Налоговая сможет уточнять происхождение средств, потраченных на приобретение ценных активов.
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