В Украине многие живут на 200 долларов в месяц

Пресс-служба Государственной службы статистики заявила о подсчетах средней зарплаты украинцев. Согласно данным ведомства официально устроенные граждане получают не более 200 долларов в месяц.

Отметим, что статистика была сделана по данным за сентябрь текущего года. Выяснилось, что около 19% официально оформленных работников получают зарплату от 5000 грн до 6000 грн.

Также указывается, что в сравнении с 2019 годом в этому году по состоянию на конец месяца общее количество людей, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6923,4 тысяч человек.

Такой результат на 2,0% больше, чем фиксировалось в июне. Тогда было 6787,7 тысяч человек.