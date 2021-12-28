В Украине каждый житель должен 50 тысяч гривен

12:47 18 Август Киев, Украина

Государственная служба статистики подсчитала – если Украина получит еще один кредит, то каждый житель должен будет 50 тысяч гривен. Правительство действительно рассчитывает на денежный перевод в размере 8 миллиардов гривен от Cargill Financial Services International, Inc.

Соответствующее постановление №717 от 17 августа принял Кабмин. Оно уже обнародовано на "Урядовом портале".

На кредиты будет начисляться процентный доход по ставке 5,95% годовых по договорам со сроком погашения через три года и 6,85% по договорам со сроком погашения через пять лет. Государственные внешние заимствования осуществляются в рамках закона о госбюджете на 2020 год. Таким образом, указанная сумма уже предусмотрена в расходах на этот год.

Украина 12 июня получила первый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы stand-by в сумме 2,1 млрд долларов.

Средства МВФ были направлены на преодоление последствий пандемии коронавируса, а также на обеспечение макрофинансовой стабильности.

Если прошлые транши отправлялись в резервы Нацбанка и могли быть использованы, например, на уплату кредитов и стабилизацию финансовой ситуации, то сейчас деньги полностью пошли в бюджет. В Кабмине уверены, что легко получат от МВФ еще около $1,5 млрд в сентябре, так как, согласно меморандуму, не нужно принимать новые законы, внедрять непопулярные реформы.

Если совокупный долг Украины разделить на всех жителей страны (по данным Госстата 41,9 млн человек), то каждый, включая младенцев и стариков, должен отдать по 50 тыс. грн. Так, по данным на апрель, страна должна около 2,1 тлрн грн.