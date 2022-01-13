В Украине изымают из обращения еще одну монету

Процесс усовершенствования оборота наличных денег уже привел к устранению из оборота монет номиналом в 1, 2 и 5 копеек. Очередной в этом списке стала монета в 25 копеек. Как сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель главы НБУ Алексей Шабан, монеты номиналом 25 копеек будут выведены из обращения и перестанут быть платежным средством уже с 1 октября этого года.

По его словам, с октября этими монетами не можно будет платить за товары или услуги. Но их можно будет сдавать в банки и менять на другие банкноты и монеты еще три года.

"Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам, – рассказал Алексей Шабан. – Главная цель наших решений – упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышения качества наличных в обращении".

В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот.

"Это соответствует международной практике. Банкнотно-монетный ряд станет упорядоченным и удобным", – отметил зампредседателя Нацбанка.

Шабан добавил, что НБУ с 1 октября также изымает из оборота купюры старых номиналов выпуска до 2003 года. Таких банкнот менее 2% в обращении на данный момент.

Национальный банк будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

При этом за период с 1 октября 2019 по 31 августа 2020 года с наличного оборота было изъято 77,5 млн штук монет мелких номиналов, из них номиналом:

1 коп. – 3,5 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;

2 коп. – 1,9 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;

5 коп. – 23 млн штук или 1,3% от монет этого номинала в обращении;

25 коп. – 49,1 млн штук или около 3% от монет этого номинала в обращении.

Напомним, с 1 октября 2019 года в Украине перестали быть платежным средством монеты номиналом 1, 2 и 5 копейки. Они были выведены из обращения с 1 октября 2019 года.

Также в НБУ рассказали, что украинцам нужно делать с уходящими мелкими монетами.