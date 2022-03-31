В Украине изменят условия для ипотеки

12:30 06 ноября Киев, Украина

Национальный банк Украины планирует внедрить изменения, которые облегчат получение ипотечного кредита населением. Об этом заявил Глава НБУ Кирилл Шевченко.

Причин бума на ипотеку в Украине несколько:

  • отложенный спрос на недвижимость;
  • государственные программы;
  • снижение процентных ставок.

 «Если еще в декабря 2019 году вы могли взять кредит на недвижимость под 19-20%, то сегодня, учитывая, что государственные банки предлагают программы под 10%, средняя ставка по рынку составляет около 12-13%», – написал Кирилл Шевченко в своей колонке на «Экономической правде».

Фото: Ипотечный кредит станет легче оформлять – Кирилл Шевченко

Что изменится в условиях ипотечных кредитов в Украине. В будущем Нацбанк планирует смягчить условия для получения ипотеки в Украине:

  • для ипотечных кредитов будет разрешено учитывать доходы членов семьи должника-физического лица при оценке финансового состояния;
  • НБУ отменит требование для банков по обзору жилищной ипотеки в случае ее страхования.

Благодаря этому в НБУ планируют расширить возможности ипотечного кредитования и уменьшить операционные расходы банков.