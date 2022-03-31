В Украине изменят условия для ипотеки

Национальный банк Украины планирует внедрить изменения, которые облегчат получение ипотечного кредита населением. Об этом заявил Глава НБУ Кирилл Шевченко.
Причин бума на ипотеку в Украине несколько:
- отложенный спрос на недвижимость;
- государственные программы;
- снижение процентных ставок.
Что изменится в условиях ипотечных кредитов в Украине. В будущем Нацбанк планирует смягчить условия для получения ипотеки в Украине:
- для ипотечных кредитов будет разрешено учитывать доходы членов семьи должника-физического лица при оценке финансового состояния;
- НБУ отменит требование для банков по обзору жилищной ипотеки в случае ее страхования.
Благодаря этому в НБУ планируют расширить возможности ипотечного кредитования и уменьшить операционные расходы банков.
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